МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий по развитию туризма в стране до 2035 года, он включает более 65 мероприятий, заявила пресс-служба кабмина. Правительство России увеличило уставный капитал РЖД

"План (мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года — ред.) включает более 65 мероприятий и содержит целый комплекс мер государственной поддержки отрасли. В их числе – финансирование регионов для развития туристических кластеров, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, выделение грантов бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, поддержка развития сельского и экологического туризма", — сказано в сообщении.

Отмечается, что план предусматривает финансирование инициатив по созданию модульных гостиниц и кемпингов, субсидирование проектов по производству туристического оборудования и увеличение господдержки лизинга такого оборудования, расширение механизма финансирования предприятий народных художественных промыслов. Также планируется ремонт учреждений культуры, открытие новых выставок, создание привлекательной туристической среды в центрах исторических городов в рамках развития культурно-познавательного туризма.

"Большое внимание уделено цифровому развитию отрасли. В частности, запланирован запуск единой системы бронирования путевок и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале", — подчеркнули в правительстве.

Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и будет опубликован в ближайшее время.