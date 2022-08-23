МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия надеется, что главы МИД ЕС в ходе неформального заседания в Праге 30-31 августа выработают единую позицию по визам для граждан России, заявила официальный представитель органа Дана Спинант.

Флаг Финляндии

Финляндия замедлила процесс выдачи виз россиянам

"… верховный представитель ЕС по внешней политике (Жозеп Боррель — ред.), а также министры иностранных дел будут обсуждать этот вопрос с целью достичь скоординированной позиции в отношении этого вопроса", — сказала пресс-секретарь ЕК.

Она добавила, что встреча состоится на следующей неделе.

Ранее Боррель заявил, что не считает "хорошей идеей" полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян и предложил Евросоюзу "действовать более выборочно".