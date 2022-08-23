МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия надеется, что главы МИД ЕС в ходе неформального заседания в Праге 30-31 августа выработают единую позицию по визам для граждан России, заявила официальный представитель органа Дана Спинант. Финляндия замедлила процесс выдачи виз россиянам

"… верховный представитель ЕС по внешней политике (Жозеп Боррель — ред.), а также министры иностранных дел будут обсуждать этот вопрос с целью достичь скоординированной позиции в отношении этого вопроса", — сказала пресс-секретарь ЕК.

Она добавила, что встреча состоится на следующей неделе.

Ранее Боррель заявил, что не считает "хорошей идеей" полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян и предложил Евросоюзу "действовать более выборочно".