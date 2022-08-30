МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Правительство Сербии на заседании во вторник установило максимальные цены электроэнергии для предприятий и граждан, продлило решение об ограничении цен на дизель и бензин, а также цен на пшеничную муку, молоко и сахар, сообщила пресс-служба кабмина. Минэнерго Сербии предложило меры экономии энергии в свете роста цен

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Правительство Сербии ранее неоднократно продлевало действовавшие с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов. Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю. Акцизы снижены на 15%.

"Правительство приняло постановление о продлении ограничения цен на евродизель и бензин ВМВ 95 на следующие 30 дней", — говорится в сообщении.

В рамках определенного постановлением ценового коридора до 2 сентября литр бензина "евро" 95 в Сербии стоит 183 динара (около 1,55 евро), литр евродизеля – 217,5 динаров (около 1,84 евро).

ХЛЕБ, МОЛОКО, САХАР

"Принято и постановление об изменении постановления об обязательном производстве хлеба, которым ограничена цена хлеба из муки Т-500 и маржа на остальные виды этого продукта. Учитывая, что рынок все еще нестабилен, было необходимо продлить период действия ограничения цен на еще 30 дней, во избежание нарушений и для сохранения уровня жизни граждан", — говорится в сообщении.

В Сербии 9 августа вступили в силу ограничения на цену "бюджетного" сорта пшеничного хлеба из муки Т-500 до 53,5 динаров (около 0,45 евро), максимальная цена в производстве ограничена на 45,88 (около 0,38 евро) динара. Также постановлением ограничен и максимальный процент маржи, относительно нетто цены на другие сорта хлеба, минус скидки, он составляет максимально 40%.

Кабмин во вторник ограничил и максимальную розничную цену пастеризованного коровьего молока жирности 2,8% в литровой упаковке до 119,9 динара (1,01 евро) за упаковку, до этого оно стоило до 113,99 динара (0,96 евро) за литровый пакет.

Сахар-песок, согласно новому постановлению не может в любой упаковке стоить в розницу более 102,99 динара (0,87 евро) за килограмм. Максимальные цены на муку, молоко и сахар установлены до 30 сентября.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Для покупателей на коммерческом рынке электроэнергии в Сербии кабмин во вторник установил цену в 95 евро за мегаватт-час без учета НДС на срок с 1 сентября до 31 декабря. Для предприятий оборонной сферы цена установлена в 86,13 евро за мегаватт-час. Для граждан цена электроэнергии на этот период оставлена прежней.

Ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что стоимость электроэнергии в стране является одной из самых низких в Европе. По его данным, в Сербии мегаватт для домовладений стоит 41 евро. Производителем свыше 50% энергии в стране является сеть теплоэлектростанций "Никола Тесла" (ТЕНТ) с максимальными годовыми показателями в 20 тысяч произведенных гигаватт-часов и 28 миллионами тонн переработанного лигнита из бассейна "Колубара".