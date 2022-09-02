МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило программу субсидирования кредитов для лизинговых компаний, закупающих российскую авиатехнику, сообщается на сайте кабмина. Дебоширам в российских самолетах грозят пластиковые наручники и ремни

"Правительство продолжает работу по поддержке отечественных авиастроителей и авиаперевозчиков. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действующую программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые лизинговые компании берут для закупки российских самолетов, а затем передают их авиаперевозчикам", — говорится в сообщении.

Теперь она распространяется не только на кредиты, взятые в период с 2008 по 2021 год, но и на займы, оформленные в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 10 миллиардов рублей.

"Важно, что это не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. Таким образом, дополнительные затраты не будут переложены на пассажиров", – отметил Мишустин в ходе заседания правительства в пятницу.

Сейчас в рамках программы субсидируется приобретение 59 самолётов SSJ100. В том числе – семи машин, построенных в текущем году.

Программа субсидирования процентных ставок лизинговым компаниям, закупающим отечественную авиатехнику, была запущена в 2012 году. Государство возмещает 90% затрат на уплату процентов по кредиту. Особую актуальность этот инструмент поддержки приобрёл после введения ограничений со стороны недружественных государств.