МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в правительство предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан, сообщили в пресс-службе кабмина. Путин призвал правительство держать на контроле вопрос с безработицей

"Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", — сказано в сообщении пресс-службы кабина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.