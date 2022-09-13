Представители Туркмении и Армении обсудили вопросы увеличения объемов торговли в Ашхабаде
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Вопросы увеличения двусторонней торговли были обсуждены в ходе девятого заседания межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде, сообщает во вторник МИД Туркмении.
Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер по вопросам ТЭК Шахым Абдрахманов, армянскую — министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.
"Стороны договорились содействовать увеличению объемов товарооборота между двумя странами и расширению номенклатуры экспортируемых товаров путем установления контактов при участии деловых кругов сторон", — говорится в сообщении.
На переговорах было отмечено, что экспорт продукции нефтегазовой, сельскохозяйственной, пищевой и текстильной промышленностей Туркменистана в Республику Армения будет способствовать развитию и укреплению торговых отношений между двумя странами. Также сторонами была выражена заинтересованность в укреплении контактов в сфере промышленности, транспорта, строительства, архитектуры, сельского хозяйства, а также в топливно-энергетическом секторе.
"По итогам заседания Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан соответствующий протокол", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/government/20220913/838102536.html