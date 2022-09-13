МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Вопросы увеличения двусторонней торговли были обсуждены в ходе девятого заседания межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде, сообщает во вторник МИД Туркмении. Неприличные доходы. The Economist раскритиковал Норвегию за торговлю газом

Туркменскую делегацию возглавил вице-премьер по вопросам ТЭК Шахым Абдрахманов, армянскую — министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

"Стороны договорились содействовать увеличению объемов товарооборота между двумя странами и расширению номенклатуры экспортируемых товаров путем установления контактов при участии деловых кругов сторон", — говорится в сообщении.

На переговорах было отмечено, что экспорт продукции нефтегазовой, сельскохозяйственной, пищевой и текстильной промышленностей Туркменистана в Республику Армения будет способствовать развитию и укреплению торговых отношений между двумя странами. Также сторонами была выражена заинтересованность в укреплении контактов в сфере промышленности, транспорта, строительства, архитектуры, сельского хозяйства, а также в топ­ливно-энергетическом секторе.

"По итогам заседания Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан соответствующий протокол", — говорится в сообщении.