МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ поддерживает законопроект о привлечении средств россиян только юрлицами с соответствующим статусом, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ хочет продать банк "Открытие" до конца года

"Что касается пирамид… Мошенничество на финансовом рынке, к сожалению, есть. Мы с этим боремся разными способами", — сказала она.

Набиуллина пояснила, что, в частности, подобные пирамиды выявляются совместно с правоохранительными органами.

"И сейчас мы поддерживаем законопроект, который Совет Федерации подготовил, который предполагает, что средства граждан, физических лиц, могут привлекать только юридические лица, обладающие определенным статусом, чтобы можно было незаконное привлечение средств физических лиц, граждан, уже пресекать на старте", — добавила она.