МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министерство юстиции России готово работать над тем, чтобы законодательство в республиках Донбасса не отличалось от российского после возможного проведения в них референдума, заявил первый замглавы ведомства Евгений Забарчук. Лавров прокомментировал проведение референдума в ЛНР и ДНР

"Будем работать, чтобы не отличалось", — сказал он, отвечая на вопрос о различиях законодательств после возможного проведения референдума о вступлении республик в состав России.

По его словам, различия существуют. Однако Минюст все гармонизирует по примеру Крыма, подчеркнул Забарчук.