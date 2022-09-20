МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Государственная дума при необходимости соберется на заседание в субботу или региональную неделю для принятия решений по вхождению в состав России новых территорий, заявил депутат от "Единой России" Олег Морозов. Госдума приняла поправки о наказании за дезертирство

"Нет ни одного препятствия, чтобы на следующий день после соответствующего решения (в ДНР и ЛНР) мы не приняли все юридические процедуры (необходимые для их вхождения в состав РФ)", — сказал он РИА Новости.

По словам Морозова, для организации заседания в субботу или воскресенье препятствий нет.

Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Пленарные заседания Госдумы запланированы на 27 и 28 сентября, после чего депутаты должны разъехаться из Москвы, у них начнутся региональные недели.