2022-09-30T15:45:25+03:00
2022-09-30T15:45:25+03:00
2022-09-30T15:45:25+03:00
2022
https://1prime.ru/government/20220930/838316492.html
Путин назвал сотрудничество властей ЕС с США предательством европейцев
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ПУТИН НАЗВАЛ ЛАКЕЙСТВОМ И ПРЯМЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ СВОИХ НАРОДОВ СОТРУДНИЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ С США Новость дополняется ПРАЙМ, 30.09.2022
экономика, госпроекты, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ПУТИН НАЗВАЛ ЛАКЕЙСТВОМ И ПРЯМЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ СВОИХ НАРОДОВ СОТРУДНИЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАН ЕВРОПЫ С США
Новость дополняется