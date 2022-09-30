2022-09-30T15:47:49+03:00
2022-09-30T15:47:49+03:00
2022-09-30T15:47:49+03:00
2022
https://1prime.ru/government/20220930/838316571.html
Путин заявил, что США будут сдерживать и другие страны
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ПУТИН: СЕЙЧАС ИДЕТ СДЕРЖИВАНИЕ ВАШИНГТОНОМ РОССИИ, КИТАЯ И ИРАНА, НА ОЧЕРЕДИ ДРУГИЕ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ НЫНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ И СОЮЗНИКИ США Новость дополняется ПРАЙМ, 30.09.2022
экономика, госпроекты, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: СЕЙЧАС ИДЕТ СДЕРЖИВАНИЕ ВАШИНГТОНОМ РОССИИ, КИТАЯ И ИРАНА, НА ОЧЕРЕДИ ДРУГИЕ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ НЫНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ И СОЮЗНИКИ США
Новость дополняется