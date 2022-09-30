2022-09-30T15:47:49+03:00

2022-09-30T15:47:49+03:00

2022-09-30T15:47:49+03:00

2022

https://1prime.ru/government/20220930/838316571.html

Путин заявил, что США будут сдерживать и другие страны

Госпроекты

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: СЕЙЧАС ИДЕТ СДЕРЖИВАНИЕ ВАШИНГТОНОМ РОССИИ, КИТАЯ И ИРАНА, НА ОЧЕРЕДИ ДРУГИЕ СТРАНЫ, А ТАКЖЕ НЫНЕШНИЕ ПАРТНЕРЫ И СОЮЗНИКИ США Новость дополняется ПРАЙМ, 30.09.2022

экономика, госпроекты, новости

https://1prime.ru/images/83813/38/838133896.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83813/38/838133896.jpg

https://1prime.ru/images/83813/38/838133847.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83813/38/838133847.jpg

https://1prime.ru/images/83813/38/838133834.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83813/38/838133834.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60