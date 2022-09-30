МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, сообщил Владимир Зеленский. Генсек НАТО обсудил с Шольцем ситуацию вокруг "Северных потоков"

"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — сказано в его сообщении в мессенджере Telegram.

По словам Зеленского, Украина "де-факто уже прошла свой путь в НАТО", осталось сделать это де-юре.