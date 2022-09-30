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Украина подает заявку на вступление в НАТО
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Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, сообщил Владимир Зеленский. "Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном... ПРАЙМ, 30.09.2022
экономика, госпроекты, новости, украина, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Украина подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, сообщил Владимир Зеленский.
"Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — сказано в его сообщении в мессенджере Telegram.
По словам Зеленского, Украина "де-факто уже прошла свой путь в НАТО", осталось сделать это де-юре.