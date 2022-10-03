МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выдадут российские паспорта в упрощенном порядке, без присяги, заявил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов. В ГД рекомендовали ратифицировать договора о вхождении новых регионов

"Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", — сказал он на заседании комитета Государственной Думы.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав страны. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими российской Конституции.