МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, направленный на поддержку добросовестных резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) — законопослушных и готовых вкладывать средства в развитие российской экономики. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Госдума освободила от НДС услуги ВЭБа по управлению ипотечным покрытием

Документ должен синхронизировать законодательства об ОЭЗ и концессионных соглашениях (КС), упростить концессионерам получение статуса резидента ОЭЗ за счет сокращения списка представляемых документов, а также процедуру предоставления им земельных участков в ОЭЗ. Кроме того, сокращается число проверочных процедур концессионера в ОЭЗ.

Также устанавливаются порядок расчета арендной платы за предоставляемые концессионеру земельные участки и 90-дневный срок для внесения поправок в соглашение об осуществлении деятельности при внесении изменений в КС о реализации проекта в ОЭЗ.

А резидентам ОЭЗ в Северо-Кавказском федеральном округе разрешается один раз внести изменения в существенные условия соглашения, включая изменение качественных и количественных характеристик объектов и продление сроков проекта до двух лет. Правительство РФ объясняет эту норму необходимостью исключить злоупотребления государственными льготами, предоставляемыми резидентам, а также стабилизацией инвестиций в реальный сектор экономики и налоговых поступлений в бюджеты.

Закон также устанавливает мораторий на изменение соглашения во время суда с резидентом и сокращает до полугода с двух лет сроки, при которых не наступает ответственность за нарушение существенных условий соглашения.

Наконец, по решению российского правительства допускается временное прекращение рассмотрения экспертным советом новых заявок на получение статуса резидента ОЭЗ. Это должно обеспечить концессионеру гарантии сохранения земельного банка для реализации крупных инвестиционных проектов.

Такие меры позволят поддержать добросовестных резидентов ОЭЗ, готовых вкладывать средства в развитие российской экономики, а также создать условия и гарантии для якорных инвесторов при реализации крупных инвестпроектов в форме концессии, говорится в пояснительной записке к документу. Вместе с тем ужесточаются условия для недобросовестных резидентов, которые изъявляют намерения обойти закон.