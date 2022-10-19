2022-10-19T14:54:00+03:00
2022-10-19T14:59:43+03:00
2022-10-19T14:54:00+03:00
2022
https://1prime.ru/government/20221019/838510619.html
Военное положение в новых субъектах вводится с 20 октября
Госпроекты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЯХ ВВОДИТСЯ С 20 ОКТЯБРЯ — УКАЗ КАБМИН ДОЛЖЕН В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА... ПРАЙМ, 19.10.2022
экономика, госпроекты, новости
https://1prime.ru/images/83832/06/838320617.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83832/06/838320617.jpg
https://1prime.ru/images/83832/06/838320616.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83832/06/838320616.jpg
https://1prime.ru/images/83832/06/838320604.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83832/06/838320604.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЯХ ВВОДИТСЯ С 20 ОКТЯБРЯ — УКАЗ
КАБМИН ДОЛЖЕН В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НА КОТОРЫХ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — УКАЗ
УКАЗ О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 4 СУБЪЕКТАХ РФ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПЕРЕДАЕТСЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ — КРЕМЛЬ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ВВЕДЕН РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ — УКАЗ
Новость дополняется