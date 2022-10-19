МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЯХ ВВОДИТСЯ С 20 ОКТЯБРЯ — УКАЗ

КАБМИН ДОЛЖЕН В ТРЕХДНЕВНЫЙ СРОК ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НА КОТОРЫХ ВВЕДЕНО ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — УКАЗ

УКАЗ О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В 4 СУБЪЕКТАХ РФ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПЕРЕДАЕТСЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ — КРЕМЛЬ

НА ТЕРРИТОРИЯХ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ВВЕДЕН РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ — УКАЗ

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