МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову взять под личный контроль начисление выплат мобилизованным, чтобы средства поступали своевременно и в полном объеме. Мишустин призвал привлекать бизнес к выпуску востребованной продукции

"Глава государства четко определил, что денежное довольствие не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц. Для всех – в том числе и тех, кто пока проходит подготовку и обучение. И положенные средства должны поступать людям в полном объеме и своевременно. Антон Германович, возьмите этот вопрос уже сегодня под личный контроль", — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, Мишустин поручил своим заместителям курирующим федеральные округа, проследить, как губернаторы исполняют полномочия по оказанию помощи семьям мобилизованных, а также оказать максимальную поддержку в такой работе.

По его словам, президент Владимир Путин отметил особую ответственность руководителей российских субъектов. Зампреды кабмина получат дополнительные полномочия для реализации поставленных задач, включая оказание всесторонней помощи семьям мобилизованных.

"Надо позаботиться о родных и близких наших защитников", — подчеркнул премьер.