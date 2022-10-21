МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Модельный закон о едином полисе ОСАГО на территории России и Белоруссии могут принять до конца 2022 года, заявил председатель комиссии Государственной Думы по регламенту и комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский ("Единая Россия"). Названа дата начала выплат по ОСАГО по новым справочникам запчастей

"Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять парламентское собрание Союза Беларуси и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году. Единый полис автострахования и единый порядок оформления ДТП сразу и существенно облегчит жизнь автомобилистам двух стран", — сказал депутат. Его словам приводит пресс-служба "Единой России".

По словам Пинского, работа ОСАГО позволит апробировать систему взаимодействия госорганов двух стран. Необходимость в установлении такой двусторонней связи продиктована углублением отношений России и Белоруссии, особенно в области передвижения.