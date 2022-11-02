МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации и Минцифры проработают поправку в трехлетний бюджет для увеличения на 8,3 миллиарда рублей финансирования программы по устранению цифрового неравенства в регионах, сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. В Минцифры назвали сроки адаптации ПО под российские операционные системы

"Совместно с Минцифры нами подготовлена поправка в размере 8,3 миллиарда рублей на увеличение финансирования программы – с 6,6 до 15 миллиардов рублей. Средства позволят подключить в следующем году к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году", — сказала сенатор на заседании верхней палаты парламента.

По ее словам, реализация проекта поспособствует обеспечению строительства станций для оказания услуг радиотелефонной подвижной связи в 1800 населенных пунктах, которые выбрали по результатам голосования в 2022 году. В данный момент точки доступа в интернет устанавливаются в населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей.

Рукавишникова подчеркнула, что программа находится на особом контроле Совфеда. Предложение увеличить финансирование программы устранения цифрового неравенства в регионах поддержала спикер палаты Валентина Матвиенко, отметила сенатор.