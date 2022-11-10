МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Акты федеральных органов исполнительной власти с 2023 года будут регистрироваться только после урегулирования разногласий с Минэкономразвития РФ по итогам оценки их воздействия на бизнес, сообщает министерство. Минэкономразвития запустило механизм инвестиционной тарифной льготы

"Правительством Российской Федерации приняты изменения в правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации. Согласно изменениям, нормативный правовой акт направляется на регистрацию в Минюст только после урегулирования разногласий с Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что изменения усовершенствуют действующий механизм учета замечаний ОРВ, в том числе высказанных представителями бизнеса и экспертами.

ОРВ позволяет оценивать эффективность предлагаемого регулирования и сдерживать неоправданные нормативные решения, учитывая фактическую способность бизнеса их исполнять. Оценка регулирующего воздействия предусмотрена законодательством и проводится на предмет соответствия закону об обязательных требованиях, выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса. Кроме того, ОРВ выявляет положения, из-за которых могут возникнуть необоснованные расходы физических лиц и бизнеса. Также учитываются отраслевая специфика, социальные и иные условия, уточняет министерство.