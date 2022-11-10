МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Депутат Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия – За правду") и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, позволяющий Банку России оперативно приостанавливать деятельность недобросовестных потребительских кооперативов (КПК) и выводить их с рынка, следует из базы данных нижней палаты парламента. ЦБ ожидает прекращение выдачи потребкредитов с плавающей ставкой в России

Согласно документу, ЦБ при наличии серьезных нарушений законодательства (неоднократное нарушение требований законов, предписаний Банка России или саморегулируемых организаций и т.д.) будет исключать сведения о КПК из реестра таких кооперативов как по собственной инициативе, так и по ходатайству саморегулируемой организации, в которую они входят. После этого осуществляется процедура принудительной ликвидации таких КПК.

При добровольной ликвидации или по основаниям, предусмотренным законодательством о банкротстве, Банк России будет вправе назначить временную администрацию в КПК без исключения его из реестра.

Кроме того, в целях установления "более гибкого подхода в регулировании финансовой устойчивости КПК и учета большего числа рисков их деятельности" сокращается количество действующих финансовых нормативов КПК с восьми до четырех: норматив достаточности собственных средств (капитала), норматив ликвидности, максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимальный размер риска на связанное с кредитным кооперативом лицо (группу связанных с кредитным кооперативом лиц), с правом ЦБ по установлению методики их расчета.

Причем при необходимости Банк России будет вправе установить дополнительные финансовые нормативы. ЦБ сможет также устанавливать в финансовых нормативах КПК дополнительные коэффициенты риска по отдельным видам активов, включаемых в расчет их финансовых нормативов, а также методику расчета таких коэффициентов.

Помимо этого, юридическим лицам, которые не являются кредитными кооперативами, запрещается осуществлять деятельность по организации финансовой взаимопомощи своих членов в соответствии с законом "О кредитной кооперации".