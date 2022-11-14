МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Правительство расширит производство авиадвигателей для российских самолетов, на это выделяется свыше 44 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Си Цзиньпин призвал китайский авиапром опираться на собственные силы

"По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели "Объединенная двигателестроительная корпорация" сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что в этой сфере стоят совершенно четкие задачи с указанием сроков выпуска конкретных двигателей.

"Денис Валентинович (Мантуров — ред.), нужно сделать все необходимое для строгого соблюдения поставленных сроков. Знаю, что вы занимаетесь этим вопросом, держите решение этой задачи на личном контроле", — сказал он.