МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о продлении до конца 2034 года применение нулевой ставки НДС при оказании услуг перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, на заседание Думы его планируется вынести 6 декабря. Совфед продлил пониженную ставку НДС для авиаперевозок через Москву

Принятие такого закона позволит сдержать резкое увеличение тарифа на пригородные железнодорожные перевозки пассажиров, а также будет способствовать устойчивому развитию этого сегмента железнодорожного транспорта, пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает применение нулевой ставки НДС до конца 2029 года. Законопроект, внесенный правительством России, сохраняет ее действие еще на пять лет.

Исходя из финансово-экономического обоснования к нему, это приведет к недополучению федеральным бюджетом доходов за период с 1 января 2030 года по 31 декабря 2034 года в объеме 142,4 миллиарда рублей.

Ранее, до 2015 года, в отношении таких услуг действовало освобождение от НДС, а затем на 2015-2029 годы ставку налога обнулили. Применение нулевой ставки позволяет принимать к вычету "входной" НДС и не включать его в себестоимость оказываемых услуг, что дает возможность значительно сокращать расходы от организации пригородных перевозок и, как следствие, бюджетного субсидирования субъектами РФ компенсации межтарифной разницы.