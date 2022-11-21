МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому капитаны морских портов могут отказать в заходе зарубежным судам, занимающимся незаконным промыслом водных биоресурсов. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. Минпромторг рассказал о господдержке строительства рыбопромысловых судов

Данный закон реализует соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, ратифицированное Россией в 2020 году. Документ дает портам разрешение не принимать суда, если установлено, что они занимаются незаконным промыслом или связанной с ним деятельностью. Таким образом, в российское законодательство вносятся изменения, закрепляющие это право за капитанами российских портов, за исключением захода в порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта сообщения от ФСБ о необходимости осмотра судна в порту.

Отмечается, что, в соответствии с установленным правительством порядком, Росрыболовство рассылает капитанам список судов, деятельность которых связана с незаконным промыслом, направляется капитанам морских портов. Оказывать в морском порту услуги владельцам таких судов запрещается, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа или для безопасности судна, а также услуг по утилизации судна.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, закон создаст препятствие для поступления незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки.