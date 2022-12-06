МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Партия "Справедливая Россия — За правду" внесла в Государственную Думу законопроект о выплате в декабре дополнительной страховой пенсии по старости. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента. В бюджете не заложены средства для тринадцатой пенсии, заявили в ГД

"Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться… так называемая "тринадцатая пенсия", — следует из пояснительной записки.

Кроме того, документ предполагает понижение возраста россиян, которым в два раза увеличивают выплаты, до 70 лет с целью восстановления социальной справедливости.

Добавляется, что на реализацию проекта необходимо 654 миллиарда 846 миллионов 997 тысяч рублей. При этом, двукратное увеличение размера фиксированной выплаты нуждается в дополнительных 53 миллиардах 947 миллионах рублей.

Отмечается, что данный проект не нашел поддержку в правительстве России и среди экспертов.