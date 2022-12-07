МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям выступил за принятие в первом чтении проекта об упрощении механизма передачи продукции военного назначения российским организациям с целью выполнения выполнения государственного оборонного заказа. Путин поручил обновить нормативы обеспеченности Вооруженных Сил

Согласно документу, отношения, появляющиеся при отчуждении вооружений, боеприпасов, специальной техники, оборудования и деталей, а также взрывчатых веществ и ракетного топлива, выходят из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества. Их регулирование будут осуществлять в соответствии с другими нормами российского законодательства.

Законопроект внесло в нижнюю палату парламента правительство России, исполняя указания главы государства Владимира Путина от 27 мая 2022 года.

Госдума планирует рассмотреть документ на следующей неделе.