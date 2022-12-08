ГД обнулила НДС при продаже иностранцам товаров с зарубежных складов
ГД в первом чтении обнулила НДС при продаже иностранцам товаров с зарубежных складов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о применении нулевой ставки НДС при реализации российских товаров на территории иностранного государства за пределами ЕАЭС.
Документ призван создать условия для увеличения экспорта товаров в сегменте розничной торговли. Он устанавливает порядок подтверждения применения нулевой ставки НДС при реализации товаров, ранее вывезенных за рубеж, иностранным физлицам со склада (из помещения) на территории иностранного государства, не входящего в Евразийский экономический союз.
Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС необходимо будет представить в налоговые органы электронный реестр, содержащий сведения из декларации на товары, документов на их оплату, договора аренды склада (помещения) за рубежом, с которого они реализуются.
В связи с введением такого реестра в электронной форме потребуется доработка (разработка) технологических процессов и программного обеспечения автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3").