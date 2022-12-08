МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о применении нулевой ставки НДС при реализации российских товаров на территории иностранного государства за пределами ЕАЭС. Госдума освободила от НДС разработчиков программ двойного назначения

Документ призван создать условия для увеличения экспорта товаров в сегменте розничной торговли. Он устанавливает порядок подтверждения применения нулевой ставки НДС при реализации товаров, ранее вывезенных за рубеж, иностранным физлицам со склада (из помещения) на территории иностранного государства, не входящего в Евразийский экономический союз.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС необходимо будет представить в налоговые органы электронный реестр, содержащий сведения из декларации на товары, документов на их оплату, договора аренды склада (помещения) за рубежом, с которого они реализуются.

В связи с введением такого реестра в электронной форме потребуется доработка (разработка) технологических процессов и программного обеспечения автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС "Налог-3").