МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство России должно до 30 июня изучить применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов, связанных с производством научных приборов и расходных материалов к ним, следует из поручения президента Владимира Путина. Путин пословицей прокомментировал санкции Запада

"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации вопрос о предоставлении налогоплательщикам права на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов, связанных с производством научных приборов и расходных материалов к ним, в том числе реактивов, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах", — сказано в размещенном на портале Кремля документе.

Кроме того, глава государства поручил разработать и реализовать дополнительные меры поддержки вузов и научных организаций, которые обеспечивают производство химической продукции, востребованной в малых объемах.

Отмечается, что поручения должны быть исполнены до 30 июня текущего года.