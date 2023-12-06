МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин России в 2023 году планирует занять на внутреннем рынке до 68,3 миллиарда рублей в целях замещения внешних госзаимствований России в сумме эквивалентной до 1 миллиарда долларов, говорится в сообщении министерства. Минфин выступил против монополии на спирт

"Министерство финансов РФ информирует, что… в 2023 году планируется осуществление государственных внутренних заимствований РФ в сумме до 68,3 миллиарда рублей с превышением установленного на 2023 год федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" верхнего предела государственного внутреннего долга РФ в целях замещения государственных внешних заимствований РФ в сумме эквивалентной до 1 миллиарда долларов США в рамках верхнего предела государственного долга РФ", — говорится в сообщении.