2023-12-06T17:27:00+03:00
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2023-12-06T17:27:00+03:00
2023
https://1prime.ru/government/20231206/842481317.html
Минфин займет средства для замещения внешних госзаимствований
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. Минфин России в 2023 году планирует занять на внутреннем рынке до 68,3 миллиарда рублей в целях замещения внешних госзаимствований России в сумме эквивалентной до 1 миллиарда... ПРАЙМ, 06.12.2023
макроэкономика, экономика, госпроекты, новости, россия, минфин, госзаимствования
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин России в 2023 году планирует занять на внутреннем рынке до 68,3 миллиарда рублей в целях замещения внешних госзаимствований России в сумме эквивалентной до 1 миллиарда долларов, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов РФ информирует, что… в 2023 году планируется осуществление государственных внутренних заимствований РФ в сумме до 68,3 миллиарда рублей с превышением установленного на 2023 год федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" верхнего предела государственного внутреннего долга РФ в целях замещения государственных внешних заимствований РФ в сумме эквивалентной до 1 миллиарда долларов США в рамках верхнего предела государственного долга РФ", — говорится в сообщении.