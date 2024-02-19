АЛМА-АТА, 19 фев — ПРАЙМ. В Казахстане в госсобственность вернули 3,4 тысячи гектаров земли вдоль побережья Каспийского моря, сообщила пресс-служба прокуратуры Мангистауской области страны. Новым премьером Казахстана назначили Олжаса Бектенова

"Прокуратура Мангистауской области выявила факт незаконного предоставления земельного участка площадью 3,4 тысячи гектаров вдоль побережья Каспийского моря частному лицу. Этот участок, известный как "Коса Кендерли", является одной из ключевых достопримечательностей региона, где протяженность залива с юго-востока на северо-запад составляет 23 километра", — говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, в 2007 году участок был продан АО "Мангистаумунайгаз" для строительства оздоровительного комплекса и в последующем перепродан ТОО "Гелиос". Указывается, что местные исполнительные органы передали землю в частные руки с нарушением Земельного кодекса республики.

"Уполномоченным органом внесен иск в суд о признании договоров купли-продажи недействительными. Решением экономического суда исковые требования удовлетворены в полном объеме", — пояснили в ведомстве.

Отмечается также, что на сегодняшний день кадастровая стоимость участка превышает 30 миллиардов тенге (66,8 миллиона долларов по текущему курсу Национального банка Казахстана).