МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Группа российских ученых в компании с коллегами из Франции предложила использовать для снижения веса пробиотик на основе бактерий Hafnia alvei, применяемых для создания мягких сыров с плесенью. Эти микроорганизмы вырабатывают белок ClpB (пищеварительный фермент Caseinolytic peptidase B), активирующий чувство насыщения. Об этом написали "Известия" со ссылкой на новое исследование учёных из Руанского университета.

Высокая эффективность средства уже была подтверждена клиническими испытаниями. В ближайшее время специалисты планируют создание фармакологического средства на основе белка, произведенного бактериями. Однако они предупреждают, что похудеть удастся не только употребляя препарат, но и соблюдая при этом диету. В то же время ученые считают, что со сниженным благодаря средству аппетитом придерживаться пищевых ограничений будет проще.

Отмечается, что бактерии Hafnia alvei и гены, ответственные за синтез белка ClpB, присутствуют в кишечнике у здоровых людей.

Автор исследования, профессор Руанского университета, руководитель направления "Микробиота — мозг и регуляция пищевого поведения" в Институте физиологии имени И.П. Павлова Сергей Фетисов объяснил, что "у людей с ожирением их количество снижено, показал анализ образцов микробиоты нескольких сотен людей. Идея профилактики и лечения ожирения заключается в том, чтобы давать бактерии как пробиотик тем людям, которые обладают избыточной массой тела и желают от нее избавиться путем воздействия на чувство насыщения".

Согласно гипотезе ученых, метод двойного воздействия белка ClpB на рецепторы мозга позволит обойти тот факт, что у людей с избыточной массой тела чувство насыщения приходит с некоторой задержкой.