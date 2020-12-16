МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Одним из факторов, повышающих риски развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, является депрессия. Об этом сообщили в British Heart Foundation со ссылкой на экспертов Кембриджского университета. Центробанк предупредил о "депрессивной" волне

"Чувства, связанные с депрессией, связаны с вероятностью сердечного приступа или инсульта в будущем", — цитирует фонд профессора Кембриджского университета Эмануэле Ди Ангелантонио. Эксперт уверен, что результаты десятилетнего исследования пациентов с различными формами депрессии являются объективным доказательством связи психического и физического здоровья.

За время исследования учеными были проанализированы медицинские карты более полумиллиона человек, которые не имеют в анамнезе болезней сердца и системы кровообращения. Баллы участникам выставляли на основе анкет, оценивающих их настроение и любые симптомы депрессии, которые они испытали за предыдущие одну-две недели. Спустя десять лет выяснилось, что люди с тяжелыми симптомами депрессии чаще сталкивались с различными сердечными заболеваниями и инсультом по сравнению с другими участниками исследования.

Напомним, что ранее стало известно о том, что коронавирус также может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. По словам генсека итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти, инфекция влияет на мозг, почки, печень и сердце.