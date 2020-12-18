МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Выздоровление после коронавируса может сопровождаться появлением постковидного синдрома. Врач-иммунолог Николай Крючков объяснил насколько это опасно в интервью радио Sputnik. Эксперт рассказала, как коронавирус приближает старость

Признаки постковидного синдрома таковы: затяжная общая слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний.

"После выздоровления примерно у 20% людей, в том числе и у молодых, по данным из США, появляются или сохраняются признаки постковидного синдрома. Это бывает в разных формах, обычно не тяжелые проявления, но все равно они есть у значимого процента людей. Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определенные нарушения у него сохранятся", — пояснил Николай Крючков.

Некоторые из проявлений постковидного синдрома бывает трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни, другие симптомы могут быть четко определены как последствия COVID-19.

"Наиболее часто встречается повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения. Кроме того, есть нарушения со стороны сердца из-за прямого действия вируса и опосредованного из-за нарушения свертываемости крови. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли", — добавил Николай Крючков.