МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что коронавирусная инфекция будет протекать в тяжелой форме, даже при отсутствии хронических заболеваний. Об этом "Ленте.ру" рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Исследование показало, как легче перенести коронавирус

Речь идет о людях с генетически ослабленным иммунитетом — их в популяции примерно три-пять процентов.

"Я имею в виду именно риск тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения", — пояснила Анча Баранова.

Вместе с тем она отметила, что анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, однако если экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК) все же удалось пройти, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения COVID-19.