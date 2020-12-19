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Эксперт назвала фактор, повышающий риск тяжелого COVID-19
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Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что коронавирусная инфекция будет протекать в тяжелой форме, даже при отсутствии хронических заболеваний. Об... ПРАЙМ, 19.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Небольшой процент людей имеет генетическую предрасположенность к тому, что коронавирусная инфекция будет протекать в тяжелой форме, даже при отсутствии хронических заболеваний. Об этом "Ленте.ру" рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Речь идет о людях с генетически ослабленным иммунитетом — их в популяции примерно три-пять процентов.
"Я имею в виду именно риск тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения", — пояснила Анча Баранова.
Вместе с тем она отметила, что анализы ДНК на такую предрасположенность в обычных лабораториях сделать сложно, однако если экзомное секвенирование (определение последовательности ДНК и РНК) все же удалось пройти, то генетик сможет дать заключение по рискам тяжелого течения COVID-19.