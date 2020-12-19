ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Даже после вакцинации от COVID-19 необходимо соблюдать меры индивидуальной защиты, в том числе носить маски, потому что ни одна вакцина в мире не дает абсолютной защиты, заявил замглавы государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь. Путин считает необходимой массовую вакцинацию от COVID-19 в России

"Несмотря на то, что мы уверены в эффективности и безопасности вакцины, даже после получения вакцины мы все же требуем от всех продолжать принимать меры индивидуальной защиты, в том числе носить маски, соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук, ведь эффективность вакцины не стопроцентная. В настоящее время а мире нет ни одной вакцины, эффективность которой составляла бы 100%, а в условиях, когда еще нет коллективного иммунитета, мы советуем тем, кто получил вакцину, по-прежнему соблюдать эти меры, чтобы гарантировать безопасность остальных людей", — заявил на брифинге чиновник.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая в субботу объявил, что начинает работу по вакцинации населения из группы риска, однако сколько человек будет вакцинировано и какой именно вакциной, не уточнялось.

Эпидемиологическая ситуация в Китае в целом стабильная, главной угрозой власти страны в настоящее время называет вероятность завоза вируса из-за границы.

Всего с начала эпидемии в Китае заболели 86 806 человек, из них 4634 скончались, 81 865 выздоровели. В больницах в настоящее время находятся 307 человек с COVID-19.