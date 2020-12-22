МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении закон о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

"Воссоздание вытрезвителей будет находиться в полномочиях регионов, но правила работы таких специализированных организаций и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне — совместным нормативным актом Минздрава, Минтруда и МВД", — сообщается на сайте Госдумы.

Отмечается, что регионы смогут оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения.

"Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым", — добавили в ведомстве.

"Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку", — пояснял соавтор инициативы Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Уточняется, что правила деятельности вытрезвителей должно будет утвердить правительство. Законом разрешается организовывать учреждения в партнёрстве с частными предприятиями.