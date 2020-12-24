МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Новые запреты для курильщиков, которые должны вступить в силу с 1 января 2021 года, приведут к всплеску штрафов. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на комментарий юриста регионального отделения «Опоры России» по Кабардино-Балкарской республике Изабеллы Атласкировой. Юрист рассказал о новых запретах для курильщиков в 2021 году

Ранее "Прайм" сообщал, что с нового года курение окажется под запретом в медицинских учреждениях, торговых точках, магазинах, базах и складских помещениях. Исключением станут лишь специально отведенные зоны. В социальных сетях люди предположили, что новый закон не будет действовать. А юрист считает, что многие россияне получать штрафы из-за незнания закона.

"В первое время [запрет] приведет к росту штрафов. Потому что люди [могут быть] реально не в курсе [запретов]. Им не до вопросов законодательства относительно курения. Но после первого-второго штрафа люди как минимум перестанут курить на открытых территориях", — отметила Атласкирова. Тем не менее, она уверена в том, что заядлых курильщиков не остановят и штрафы.

В свою очередь, юрист "КБВ-право" Константин Кароткиян заметил, что "в принципе, запрет курения в определенных местах является нарушением прав человека". Он объяснил, что в целом он против всех этих запретов. "Почему я не могу курить в своем помещении? Это ограничения прав и свобод. Но раз уж вы запрещаете курить в помещении, должны быть оборудованные места. В "Меге" есть "стекляшка" с кондиционером, площадью в три квадратных метра, в которых сидеть невозможно", — прокомментировал он. Юрист считает, что должны быть созданы достойные альтернативы для курильщиков — здесь имеется в виду создание более комфортных условий для курения.