МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 29018, до 2 992 706, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Ученые назвали шесть продуктов для борьбы с COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4543 (15,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 992 706 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (7315), в Санкт-Петербурге (3751) и в Подмосковье (1576).

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 7315, 2. Санкт-Петербург — 3751, 3. Московская область — 1576", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки среди регионов РФ зарегистрирован в Туве — 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,5%, 2.Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область — 0,6%", — говорится в сообщении.

Темп прироста COVID-19 составил 0,7% за сутки на Алтае, в Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, Ненецком автономном округе, Иркутской области, Мордовии, Красноярском крае, Тюменской области, Оренбургской области, Алтайском крае, Свердловской области, Ставропольском крае, Дагестане, Краснодарском крае.

За сутки в России выписаны 27 397 человек после COVID-19, за все время — 2 398 254.

За сутки в РФ подтверждены 563 смерти с COVID-19, за все время — 53 659.

"За последние сутки подтверждено 563 летальных случаев… За весь период по России умерло 53 659 человек", — говорится в сообщении.

В частности, 76 человек скончались в Санкт-Петербурге, 74 — в Москве, 26 — в Ростовской области.