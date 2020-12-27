ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек — ПРАЙМ. "Английская" мутация коронавируса в настоящий момент в России отсутствует, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Врач оценил предложение закрыть Британию из-за COVID

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

"С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несёт ничего глобального и страшного", — сказал Горелов в эфире канала "Россия 1".