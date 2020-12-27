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Эксперты не обнаружили в России "британского" штамма COVID-19
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"Английская" мутация коронавируса в настоящий момент в России отсутствует, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об... ПРАЙМ, 27.12.2020
роспотребнадзор, россия, коронавирус, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек — ПРАЙМ. "Английская" мутация коронавируса в настоящий момент в России отсутствует, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
"С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несёт ничего глобального и страшного", — сказал Горелов в эфире канала "Россия 1".