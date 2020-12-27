МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Запись на вакцинацию для москвичей старше 60 лет начинается с понедельника, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию", — написал он.