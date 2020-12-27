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Запись на вакцинацию для москвичей старше 60 лет начнется в понедельник
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Запись на вакцинацию для москвичей старше 60 лет начинается с понедельника, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. "Минздрав России одобрил возможность прививаться от... ПРАЙМ, 27.12.2020
пандемия, вакцинация, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Запись на вакцинацию для москвичей старше 60 лет начинается с понедельника, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной "Спутник V" гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию", — написал он.