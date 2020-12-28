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Эксперт рассказал о факторе, провоцирующем коронавирус
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Зимний холод может стать фактором, который провоцирует COVID-19 и другие заболевания. Об этом рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али, сообщает... ПРАЙМ, 28.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Зимний холод может стать фактором, который провоцирует COVID-19 и другие заболевания. Об этом рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али, сообщает "Лента.ру".
"Защитные и адаптационные резервы организма при любом похолодании ослабевают, если в обычной ситуации человек мог, например, избежать заражения при контакте с больным, то похолодание увеличивает такой риск", — пояснил специалист.
При этом морозы сами по себе не повлияют на степень тяжести заболевания, добавил Мохамед Али.
"Холодная погода не влияет на процесс течения заболевания коронавирусом после того, как болезнь подтверждена, так как человек после постановки диагноза обычно находится в помещении: дома или в больнице", — отметил медик.