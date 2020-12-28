БЕРЛИН, 27 дек — ПРАЙМ. Несколько районов немецкой Баварии вынужденно перенесли старт вакцинации от COVID-19, который должен был произойти в воскресенье, из-за недочётов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA. В Евросоюзе началась вакцинация против коронавируса

Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек — она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до 5 дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей.

"Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить", — рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер.

Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.

Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как "незначительный".

В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Этих людей вакцинируют в самих домах престарелых, но основная часть населения будет вакцинирована в специальных центрах, развёрнутых на крупных общественных объектах — аэропортах, крытых стадионах, концертных залах.