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Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни
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Продлить жизнь, а кроме того, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний способна средиземноморская диета. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на результаты... ПРАЙМ, 29.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Продлить жизнь, а кроме того, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний способна средиземноморская диета. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на результаты исследования американских учёных.
Согласно их наблюдениям, соблюдение такой диеты в течение 12 месяцев может привести к положительным изменениям микробиома кишечника, а также предотвратить потерю бактериального разнообразия.
Помимо этого, учёные зафиксировали у тех, кто следует средиземноморской диете, увеличение числа бактерий, которые ассоциируются со снижением хрупкости костей, улучшением работы мозга, а также бактерий, оказывающих противовоспалительный эффект.
В качестве основных принципов средиземноморской диеты исследователи упомянули замену сливочного масла на оливковое, обилие овощей и фруктов, сокращение потребления мяса, а также увеличение потребления рыбы.