МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Продлить жизнь, а кроме того, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний способна средиземноморская диета. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на результаты исследования американских учёных. Ученые рассказали, как самостоятельно проверить здоровье сердца

Согласно их наблюдениям, соблюдение такой диеты в течение 12 месяцев может привести к положительным изменениям микробиома кишечника, а также предотвратить потерю бактериального разнообразия.

Помимо этого, учёные зафиксировали у тех, кто следует средиземноморской диете, увеличение числа бактерий, которые ассоциируются со снижением хрупкости костей, улучшением работы мозга, а также бактерий, оказывающих противовоспалительный эффект.

В качестве основных принципов средиземноморской диеты исследователи упомянули замену сливочного масла на оливковое, обилие овощей и фруктов, сокращение потребления мяса, а также увеличение потребления рыбы.