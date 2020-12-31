МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Новый, более заразный штамм коронавируса, распространившийся в Великобритании, добрался до Китая. Об этом сообщило издание The Straits Times со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.

Известно, что мутировавшую версию вируса обнаружили у 23-летней жительницы Шанхая, вернувшейся из Британии. У нее выявили слабые симптомы COVID-19. Врачи проследили все ее контакты.

В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах, помимо Великобритании. В Северной Америке первый случай заражения новым штаммом выявили в Канаде 26 декабря. Более 50 стран закрыли авиасообщение с Британией.