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Врач в Мексике попала в реанимацию после вакцинации
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Врач в Мексике, получившая вакцину Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил Минздрав страны... ПРАЙМ, 03.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Врач в Мексике, получившая вакцину Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил Минздрав страны.
"Тридцатидвухлетний врач, которая получила вакцину против COVID-19 от Pfizer, госпитализирована в отделение интенсивной терапии… после появления в течение получаса после прививки сыпи, конвульсий, слабости в мышцах и затруднения дыхания", — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины такой реакции. Предварительный диагноз — энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Состояние пациентки стабильное, она получает медикаменты для снижения активности воспалительных процессов.
Ранее у нее выявлялись аллергические реакции на отдельные медицинские препараты.