БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — ПРАЙМ. Врач в Мексике, получившая вакцину Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил Минздрав страны. Пациентам случайно ввели "коктейль Трампа" вместо вакцины

"Тридцатидвухлетний врач, которая получила вакцину против COVID-19 от Pfizer, госпитализирована в отделение интенсивной терапии… после появления в течение получаса после прививки сыпи, конвульсий, слабости в мышцах и затруднения дыхания", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины такой реакции. Предварительный диагноз — энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Состояние пациентки стабильное, она получает медикаменты для снижения активности воспалительных процессов.

Ранее у нее выявлялись аллергические реакции на отдельные медицинские препараты.