МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Инфекционист Евгений Тимаков перечислил противопоказания для прививки от коронавирусной инфекции. В частности, во время вакцинации у пациента не должно быть симптомов ОРВИ и обострений хронических заболеваний, сообщил специалист в беседе с РБК.

"У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний", — подчеркнул Тимаков.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, солидарен с мнением Тимакова. После ОРВИ иммунитет на некоторое время снижается, из-за чего простуда в течение месяца до вакцинации является противопоказанием.

Перед процедурой не стоит злоупотреблять алкоголем, жирной пищей и фастфудом, добавил инфекционист. Кроме того, необходимо психологически подготовиться к прививке, так как выброс адреналина и гормонов стресса может оказать дополнительное негативное влияние на сосуды и привести к потере сознания. Инфекционист назвал сроки улучшения ситуации с COVID в России

«Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — пояснил Тимаков.

Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, инфекционист посоветовал за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации выпить таблетку парацетамола.

Директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов напомнил, что перед вакцинацией необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19, чтобы исключить наличие заболевания в бессимптомной форме. Также перед прививкой рекомендуется сдать анализ на антитела IgG и IgM, а после прививки — проверить уровень антител IgG, чтобы отследить изменение их количества.