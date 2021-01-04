МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Вакцинацию от COVID-19 никогда не нужно проходить тем, кто однажды перенес заболевание, потому что их иммунитет сохраняется навсегда. Об этом пишет информационное агентство URA.RU со ссылкой на мнение руководителя лаборатории биологии и индикации абровирусов ФГУ "НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского", профессора Александра Бутенко. Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

Он считает, что "не нужно прививать от коронавируса переболевших, потому что у них формируется естественный иммунитет". Бутенко уверен, что иммунитет сохраняется и у тех, кто болел коронавирусом, и тем, кто перенес его в бессимптомной форме.

Помимо этого, вирусолог считает, что выявление повторных случаев заражения коронавирусом вызвано ошибками врачей. "Повторные случаи заражения требуют большого анализа, потому что, скорее всего, это результат неправильной лабораторной диагностики — ложноположительный результат", — отметил Бутенко.

Вопреки его заявлению, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что срок сохранения иммунитета у переболевших COVID-19 может отличаться. "Вероятность снижения иммунитета через шесть месяцев является относительно высокой", — приводится сообщение ведомства в telegram-канале "Стопкоронавирус.рф".