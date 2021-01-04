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Стало известно о приборе, способном обнаружить COVID за десять секунд
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В Анкаре был создан прибор, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 за десять секунд. Об этом сообщила пресс-служба Билькентского университета в Турции, ученые которого и ... ПРАЙМ, 04.01.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. В Анкаре был создан прибор, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 за десять секунд. Об этом сообщила пресс-служба Билькентского университета в Турции, ученые которого и разработали его.
Этот новый прибор, получивший название Diagnovir, способен выявлять коронавирус в образцах слюны. Проба смешивается со специальным раствором, помещается на чип обнаружения патогенов и в случае, если биосенсор улавливает присутствие патогена, оптическая система меняет цвет свечения. На весь процесс анализа уходит не более десяти секунд.
Ученые заявили о том, что его эффективность достигает 99%. Технология, применяющаяся в устройстве, разработана турецкими специалистами за семь месяцев и способна в будущем работать не только с SARS-CoV-2, но и с другими патогенами. Изобретение планируется запатентовать.
"Система имеет высокий экспортный потенциал. Также начаты все этапы маркировки, сертификации и аккредитации, которые откроют путь для внутренних и международных продаж. Мы верим, что это изобретение в ближайшее время окажет огромное влияние на нашу страну и мир", — подчеркнули в университете.