МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Боль и давление в груди, липкий налет на зубах, кислый привкус во рту и зубная боль чаще всего зачастую являются признаками наступающего инфаркта миокарда. Об этом сообщило издание Express.

Профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета рассказал, что обеспокоенность должен вызвать налет на зубах, который похож на липкую пленку. Он объяснил, что в налете могут активно развиваться "плохие" бактерии, которые могут попасть в кровоток, вызвать воспаление сосудов и стать причиной сердечного приступа.

Ученый также отметил, что насторожить должен и кислый привкус во рту. Кроме того, опасна боль в челюсти, которую многие описывают как сильную зубную боль. Он добавил, что это также может быть симптомом сердечного приступа.

Кроме того, заметил Тейлор, люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам.