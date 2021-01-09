МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В России за сутки подтверждено 23 309 новых случаев коронавируса, общее число достигло 3 379 103, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В США опровергли появление "американского" штамма коронавируса

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 23 309 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 759 (11,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 379 103 случая заболевания.

Темп прироста составляет 0,7%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 4900, Санкт-Петербурге — 3006, Подмосковье — 1184.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп выявлен в Туве (0,1%).

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,1%, 3. Республика Алтай — 0,2%", — говорится в сообщении.

В стране выписаны 23 680 человек после COVID-19, за все время — 2 754 809.

В частности, в Москве выписали 7302 человека, в Санкт-Петербурге — 1641, Подмосковье — 1502.

За сутки в РФ подтверждены 470 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 61 381, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 470 смертей… За весь период по России умер 61 381 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 74, в Санкт-Петербурге — 69, в Подмосковье — 23.