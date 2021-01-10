МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Группами риска среди детей в условиях нового "британского" штамма коронавируса можно считать детей до года и старше 15 лет, а также имеющих некоторые проблемы со здоровьем. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, сообщает URA.RU. Ученые обнаружили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием

"Группы риска такие же, как у взрослых: хронические заболевания, избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма. Также группы риска — дети до года и дети старше 15 лет", — считает врач.

Однако по мнению профессора кафедры "Вирусология" института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, нельзя считать, что группы риска общие для детей и для взрослых.

"Не возьмусь вот так очертить, кто в них входит, какие именно группы. Но течение этого заболевания очень индивидуально и непредсказуемо. В первую очередь в группу риска приходят на ум дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые", — рассуждает профессор.